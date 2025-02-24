Кварацхелия: С «Лионом» был тяжелый матч

Форвард «ПСЖ»отреагировал на победу команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

«Это был тяжёлый матч. Последние минуты были очень сложными, потому что они атаковали всеми своими игроками, а мы защищались. Но самое главное, что мы сегодня победили и взяли три очка.

Мы продолжаем двигаться вперёд. Команда очень сильна. Показываем в каждом матче, что мы хорошая команда, нам нужно продолжать в том же духе, и я считаю, что мы играем в очень красивый футбол», — приводит слова Кварацхелии сайт клуба.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«ПСЖ» лидирует в таблице, набрав 59 очков. «Лион» (36) находится на 6-й позиции.