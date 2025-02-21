Раньери: «Рома» по-прежнему пропускает контратаки, это неприемлемо

Наставник «Ромы»отреагировал на победу над «Порту» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги Европы.

«Очень важно иметь такого чемпиона, как Дибала (который оформил дубль). Он экстраординарен: говорит мало, но всегда самые правильные слова. Он лидер.

Когда я пропускаю гол, то схожу с ума, а сейчас мы пропустили дважды. И мы рисковали пропустить — нам еще предстоит стать командой. После красной карточки игра была в наших руках, но нам было необходимо сохранить концентрацию внимания.

Чрезвычайно рад, но игру нам надо улучшать. Мы по-прежнему пропускаем контратаки, а это неприемлемо. И "Атлетик", и "Лацио" — великолепные команды, так что тут предпочтений у меня нет», — цитирует Раньери пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 февраля.