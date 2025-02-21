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    Раньери: «Рома» по-прежнему пропускает контратаки, это неприемлемо

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    Наставник «Ромы» Клаудио Раньери отреагировал на победу над «Порту» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги Европы.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Очень важно иметь такого чемпиона, как Дибала (который оформил дубль). Он экстраординарен: говорит мало, но всегда самые правильные слова. Он лидер.

    Когда я пропускаю гол, то схожу с ума, а сейчас мы пропустили дважды. И мы рисковали пропустить — нам еще предстоит стать командой. После красной карточки игра была в наших руках, но нам было необходимо сохранить концентрацию внимания.

    Чрезвычайно рад, но игру нам надо улучшать. Мы по-прежнему пропускаем контратаки, а это неприемлемо. И "Атлетик", и "Лацио" — великолепные команды, так что тут предпочтений у меня нет», — цитирует Раньери пресс-служба УЕФА.

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    Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 февраля.

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