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    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
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    «Осасуна» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    15 февраля в Памплоне на стадионе «Эль Садар» «Осасуна» примет «Реал» в рамках поединка 24-го тура испанской Примеры.

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    Предстоящий тур должен ответить на вопрос о том, сохранит ли «Реал» лидерство в Примере. Сейчас «сливочные» имеют 50 очков и опережают «Атлетико» всего на один пункт. Так что подопечным Анчелотти нужно побеждать, чего они не могут сделать уже второй тур подряд.

    «Осасуна» не проигрывает уже 4 тура и вряд ли намерена останавливаться. Но вот с «Реалом» ей часто не везет. Последние 5 матчей остались за столичной командой.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.78.

    • Фаворитом букмекеры считают «Реал»: 6.20 на победу хозяев, 4.70 на ничью, 1.52 на победу «Реала».

    • Прогноз от ИИ: победа «Осасуны» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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