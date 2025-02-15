15 февраля в Памплоне на стадионе «Эль Садар»приметв рамках поединка 24-го тура испанской Примеры.

Предстоящий тур должен ответить на вопрос о том, сохранит ли «Реал» лидерство в Примере. Сейчас «сливочные» имеют 50 очков и опережают «Атлетико» всего на один пункт. Так что подопечным Анчелотти нужно побеждать, чего они не могут сделать уже второй тур подряд.

«Осасуна» не проигрывает уже 4 тура и вряд ли намерена останавливаться. Но вот с «Реалом» ей часто не везет. Последние 5 матчей остались за столичной командой.

Прогнозы и ставки

Информация о ставках на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.78.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.78. Фаворитом букмекеры считают «Реал»: 6.20 на победу хозяев, 4.70 на ничью, 1.52 на победу «Реала».

Прогноз от ИИ: победа «Осасуны» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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