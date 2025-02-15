1-й таймБайер — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сити» разнёс «Ньюкасл»: хет-трик Мармуша, пас Эдерсона и очередное проклятие «Сорок»

    «Манчестер Сити» одержал крупную победу в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Англии

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл Лига чемпионов Реал Сосьедад Футбол Испании
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Байер» — «Бавария». Онлайн Ламин ЯмальБудущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира Омар Мармуш«Сити» разнёс «Ньюкасл»: хет-трик Мармуша, пас Эдерсона и очередное проклятие «Сорок»
  • 20:12
    • «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры
  • 19:55
    • Хет-трик Мармуша принес «Манчестер Сити» крупную победу над «Ньюкаслом»
  • 19:35
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в результативном матче КХЛ
    Все новости спорта
    Омар Мармуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Омар Мармуш
    «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ньюкаслом» (4:0) в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Англии по футболу. Новый форвард Пепа Омар Мармуш показал, что умеет забивать не хуже Холанна, а команда Гвардиолы напомнила, кто здесь чемпион.

    Мармуш вышел на сцену — и «Ньюкасл» не понял, что происходит

    Ещё месяц назад Омара Мармуша знали в основном фанаты Бундеслиги, но теперь имя египтянина гремит в Англии.

    Важные голы? Пожалуйста. Молниеносные забеги за спину защитникам? Легко. В матче против «Ньюкасла» он закрыл все вопросы в первые 33 минуты — и теперь Гвардиола точно не жалеет, что отдал за него 70 миллионов евро.

    «Ман Сити» — «Ньюкасл»
    globallookpress.com

    «Сити» с первых минут начал разрывать гостей длинными передачами, и первый звоночек прозвенел на 17-й минуте. Эдерсон увидел открывание Мармуша, отправил мяч вперёд — а Киран Триппьер зачем-то прыгнул мимо. Оставшись один на один с вратарём, египтянин легко перебросил Попа.

    Через 10 минут второй удар. Немного удачи — мяч рикошетом изменил траекторию, но какой инстинкт хищника у Мармуша!

  • Грустная реальность. Шикарный «Манчестер Сити» Гвардиолы — уже история
  • Пеп Гвардиола явно опоздал с обновлением состава «Ман Сити»
  • 13/02/2025

    • А третий гол — чистая магия тайминга: он ворвался в штрафную в идеальный момент, спокойно разобрался с эпизодом и оформил хет-трик. 33 минуты — и «Ньюкасл» уже мысленно в автобусе домой.

    «Сороки» снова ничего не увезли из Манчестера. Это уже привычка

    Эдди Хау готовил команду на этот матч как на битву. «Ньюкасл» выиграл шесть выездных матчей подряд, обыграл «Арсенал» и «МЮ», но как только ступил на газон «Этихада» — что-то сломалось.

    Это уже не просто плохая статистика, а проклятие: 16 матчей подряд в АПЛ без побед в гостях у «Сити», 19 поражений в 21 встрече. Последний раз «Ньюкасл» увозил три очка с этого выезда в 2000 году — когда «Манчестер Сити» ещё играл на «Мейн Роуд».

    «Ман Сити» — «Ньюкасл»
    globallookpress.com

    Самое удивительное, что команда Хау даже не пыталась воспользоваться слабыми местами «Сити». Вместо мощного прессинга и интенсивности, как в Кубке с «Арсеналом», на поле вышла растерянная и пассивная команда. Первый удар по воротам «Ньюкасл» нанёс во втором тайме, когда уже всё было решено.

    Гвардиола нашёл идеальный ответ на провал с «Реалом»

    После 2:3 против «Реала» Гвардиола говорил, что команда не может держать темп 90 минут, что у неё проблемы с физикой и что «Ньюкасл» создаст сложности. Но в итоге мы увидели совершенно другой «Сити»: резкий, дерзкий и невероятно эффективный.

    «Ман Сити» — «Ньюкасл»
    globallookpress.com

    Гвардиола явно разобрал ошибки, и ставка на вертикальные атаки оправдалась. В центре всё контролировал Нико Гонсалес, а Мармуш был просто стихийным бедствием для защиты гостей.

    Календарь и таблица АПЛ

    После перерыва «Сити» чуть сбавил, но всё равно добавил четвёртый гол: вышедший на замену Макати добил «Ньюкасл» точным ударом.

    Эдерсон — не просто вратарь, а рекордсмен АПЛ

    Гвардиола всегда говорил, что без Эдерсона этот «Сити» не был бы возможен. И в этом матче бразилец не только таскал мяч, но и снова сделал ассист.

    Теперь у него больше всего голевых передач среди всех вратарей в истории Премьер-лиги! Причём все они — классические: длинный пас за спину защитникам, молниеносный рывок форварда и гол. На этот раз повезло Мармушу, но в другой день на том месте мог быть Холанн.

    «Ман Сити» — «Ньюкасл»
    globallookpress.com

    И да, этот сезон для Эдерсона не лучший — в Мадриде он ошибся, но его вклад в игру всё равно остаётся фундаментальным. Если он действительно уйдёт летом, «Сити» будет непросто найти такого же вратаря.

    Что дальше?

    Для «Сити» это идеальный разгон перед ответкой с «Реалом». Если они смогут выдать такую же скорость и агрессию в Испании, то 2:3 — далеко не смертельный счёт.

  • «Реал» опять сделал это. «Сити» играл вспышками — и поплатился
  • Мадридский клуб вырвал победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
  • 12/02/2025

    • А вот «Ньюкаслу» пора задуматься. Если этот матч — просто неудачное исключение, то ничего страшного. Но если «сороки» действительно теряют форму в ключевой момент сезона, то их борьба за Лигу чемпионов может резко превратиться в борьбу за Лигу Европы.

    В центре внимания
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры