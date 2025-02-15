«Сити» разнёс «Ньюкасл»: хет-трик Мармуша, пас Эдерсона и очередное проклятие «Сорок»

Мармуш вышел на сцену — и «Ньюкасл» не понял, что происходит

Ещё месяц назад Омара Мармуша знали в основном фанаты Бундеслиги, но теперь имя египтянина гремит в Англии.

Важные голы? Пожалуйста. Молниеносные забеги за спину защитникам? Легко. В матче против «Ньюкасла» он закрыл все вопросы в первые 33 минуты — и теперь Гвардиола точно не жалеет, что отдал за него 70 миллионов евро.

«Ман Сити» — «Ньюкасл» globallookpress.com

«Сити» с первых минут начал разрывать гостей длинными передачами, и первый звоночек прозвенел на 17-й минуте. Эдерсон увидел открывание Мармуша, отправил мяч вперёд — а Киран Триппьер зачем-то прыгнул мимо. Оставшись один на один с вратарём, египтянин легко перебросил Попа.

Через 10 минут второй удар. Немного удачи — мяч рикошетом изменил траекторию, но какой инстинкт хищника у Мармуша!

А третий гол — чистая магия тайминга: он ворвался в штрафную в идеальный момент, спокойно разобрался с эпизодом и оформил хет-трик. 33 минуты — и «Ньюкасл» уже мысленно в автобусе домой.

«Сороки» снова ничего не увезли из Манчестера. Это уже привычка

Эдди Хау готовил команду на этот матч как на битву. «Ньюкасл» выиграл шесть выездных матчей подряд, обыграл «Арсенал» и «МЮ», но как только ступил на газон «Этихада» — что-то сломалось.

Это уже не просто плохая статистика, а проклятие: 16 матчей подряд в АПЛ без побед в гостях у «Сити», 19 поражений в 21 встрече. Последний раз «Ньюкасл» увозил три очка с этого выезда в 2000 году — когда «Манчестер Сити» ещё играл на «Мейн Роуд».

«Ман Сити» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Самое удивительное, что команда Хау даже не пыталась воспользоваться слабыми местами «Сити». Вместо мощного прессинга и интенсивности, как в Кубке с «Арсеналом», на поле вышла растерянная и пассивная команда. Первый удар по воротам «Ньюкасл» нанёс во втором тайме, когда уже всё было решено.

Гвардиола нашёл идеальный ответ на провал с «Реалом»

После 2:3 против «Реала» Гвардиола говорил, что команда не может держать темп 90 минут, что у неё проблемы с физикой и что «Ньюкасл» создаст сложности. Но в итоге мы увидели совершенно другой «Сити»: резкий, дерзкий и невероятно эффективный.

«Ман Сити» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Гвардиола явно разобрал ошибки, и ставка на вертикальные атаки оправдалась. В центре всё контролировал Нико Гонсалес, а Мармуш был просто стихийным бедствием для защиты гостей.

Календарь и таблица АПЛ

После перерыва «Сити» чуть сбавил, но всё равно добавил четвёртый гол: вышедший на замену Макати добил «Ньюкасл» точным ударом.

Эдерсон — не просто вратарь, а рекордсмен АПЛ

Гвардиола всегда говорил, что без Эдерсона этот «Сити» не был бы возможен. И в этом матче бразилец не только таскал мяч, но и снова сделал ассист.

Теперь у него больше всего голевых передач среди всех вратарей в истории Премьер-лиги! Причём все они — классические: длинный пас за спину защитникам, молниеносный рывок форварда и гол. На этот раз повезло Мармушу, но в другой день на том месте мог быть Холанн.

«Ман Сити» — «Ньюкасл» globallookpress.com

И да, этот сезон для Эдерсона не лучший — в Мадриде он ошибся, но его вклад в игру всё равно остаётся фундаментальным. Если он действительно уйдёт летом, «Сити» будет непросто найти такого же вратаря.

Что дальше?

Для «Сити» это идеальный разгон перед ответкой с «Реалом». Если они смогут выдать такую же скорость и агрессию в Испании, то 2:3 — далеко не смертельный счёт.

А вот «Ньюкаслу» пора задуматься. Если этот матч — просто неудачное исключение, то ничего страшного. Но если «сороки» действительно теряют форму в ключевой момент сезона, то их борьба за Лигу чемпионов может резко превратиться в борьбу за Лигу Европы.