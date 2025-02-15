«Лацио» — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 25-го тура итальянской Серии Ана выезде упустил победу в матче с— 2:2.

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Густава Исаксена на 6-й минуте, на что гости спустя 7 минут ответили точным ударом Джакомо Распадори.

Во втором тайме сначала Адам Марушич на 64-й минуте поразил собственные ворота, а затем Булайе Диа на 87-й минуте смог восстановить статус-кво.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Наполи 2:2 Голы: 1:0 Густав Исаксен (6'), 1:1 Джакомо Распадори (13'), 1:2 Адам Марушич (автогол) (64'), 2:2 Булайе Диа (87') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Мануэль Лаццари, 82'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Лум Чауна, 82'), Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин, 27'), Педро Родригес (Булайе Диа, 74') Наполи: Алекс Мерет, Паскуале Маццокки (Рафа Марин, 85'), Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно (Маттео Политано, 62'), Амир Ррахмани, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Джакомо Распадори, Ромелу Лукаку Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (35'), Жуан Жесус (78'), Маттиа Цаканьи (79'), Николо Ровелла (90 + 1')

Календарь и таблица Серии А

У «Наполи» стало 56 очков и первое место в турнирной таблице Серии А. У «Лацио» стало 46 баллов и четвертая строчка.