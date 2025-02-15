Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» против «Ювентуса» в Серии А

Главный тренерподелился ожиданиями о предстоящей встрече противв рамках 25-го тура итальянской Серии А.

«Мы все знаем, что представляет собой этот матч, это важная игра для нас и для наших болельщиков.

Мы знаем, что нам придётся провести отличный матч против качественной команды, которая внесла изменения в зимнее трансферное окно и одержала три победы подряд», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

Матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится завтра, 16-го февраля в 22:45 мск. После 24-х туров «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе.