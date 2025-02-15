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    Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» против «Ювентуса» в Серии А

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями о предстоящей встрече против «Ювентуса» в рамках 25-го тура итальянской Серии А.

    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»
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    Симоне Индзаги — главный тренер «Интера»

    «Мы все знаем, что представляет собой этот матч, это важная игра для нас и для наших болельщиков.

    Мы знаем, что нам придётся провести отличный матч против качественной команды, которая внесла изменения в зимнее трансферное окно и одержала три победы подряд», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

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    • Матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится завтра, 16-го февраля в 22:45 мск. После 24-х туров «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе.

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