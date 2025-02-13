Малафеев: Подготовка «Зенита» к сезону идет по плану

Бывший вратарьвысказался о нынешней форме питерской команды.

Напомним, что подопечные Сергей Семака победили в Зимнем кубке РПЛ, в финале разгромив «Спартак» (3:0).

«Зимний Кубок РПЛ дал тренерскому штабу возможность оценить состояние "Зенита" в условиях соревновательной практики, и в целом подготовка идет по плану. Такие турниры важны для отработки игровых связей, интеграции новых футболистов и выхода на оптимальную форму перед возобновлением чемпионата.

"Зенит" традиционно использует зимний период для того, чтобы подойти к решающей части сезона в лучшем состоянии. Да, не все моменты на сборах могут выглядеть идеально, но главная задача сейчас — набрать форму и наиграть те схемы, которые дадут результат весной», — цитирует Малафеева «Чемпионат».