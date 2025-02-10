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    Президент «Адана Демирспор» подал в отставку после игры с «Галатасараем»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Адана Демирспор Галатасарай
    Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак решил подать в отставку.

    «Адана Демирспор»
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    «Адана Демирспор»

    9 февраля футболисты «Аданы» покинули поле после назначенного в их ворота 11-метрового в матче 23-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая».

    «Я работал день и ночь, чтобы достойно исполнять обязанности президента, жертвуя временем и здоровьем. Я всегда игнорировал деструктивные и раздражающие сообщения в социальных сетях ради блага моего клуба.

    Мне грустно видеть, что мы достигли точки, когда выбраться уже невозможно. Я хотел бы сообщить, что ухожу с занимаемой должности в первую очередь ради клуба, семьи, близких мне людей и собственного здоровья», — написал Дурак в своих социальных сетях.

    «Адана Демирспор» идет 19-й в таблице чемпионата Турции.

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