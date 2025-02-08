«Комо» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле обыграл(2:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Ассане Диао на 45+1-й минуте.

В составе «Ювентуса» дублем отметился нападающий Рандаль Коло Муани, который отличился на 34-й минуте и на 89-й минуте с пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Комо — Ювентус 1:2 Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (34'), 1:1 Ассане Диао (45 + 1'), 1:2 Рандаль Коло Муани (пенальти) (89') Предупреждения: Николо Савона (28'), Алекс Валле (37'), Габриэл Стрефезза (75'), Эдоардо Гольданига (86')

После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Комо» — на 15-й строчке (22).