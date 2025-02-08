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    Дубль Коло Муани обеспечил «Ювентусу» победу над «Комо»

    «Комо» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ювентус» на чужом поле обыграл «Комо» (2:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

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    Единственный гол у хозяев записал на свой счет Ассане Диао на 45+1-й минуте.

    В составе «Ювентуса» дублем отметился нападающий Рандаль Коло Муани, который отличился на 34-й минуте и на 89-й минуте с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Ювентус 1:2
    Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (34'), 1:1 Ассане Диао (45 + 1'), 1:2 Рандаль Коло Муани (пенальти) (89') Предупреждения: Николо Савона (28'), Алекс Валле (37'), Габриэл Стрефезза (75'), Эдоардо Гольданига (86')

    После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Комо» — на 15-й строчке (22).

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