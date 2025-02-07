«Ростов» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

Лусиано Гонду Фото: globallookpress.com
Победу в нем со счетом 2:1 одержала команда Сергея Семака.
На 32-й минуте счет открыл полузащитник питерцев Ильзат Ахметов.
На 85-й минуте преимущество «Зенита» удвоил Лусиано Гонду.
«Ростов» смог сократить отставание на 89-й минуте после точного удара 17-летнего Максима Радченко.
Зимний Кубок РПЛ
«Ростов» — «Зенит» — 1:2 (0:1)
Голы: Ахметов, 34 (0:1). Гонду, 85 (0:2). Радченко, 89 (1:2)«Ростов»: Ятимов, Осипенко (Радченко, 74), Поярков (Мелехин, 46), Вахания, Сако (Кучаев, 46), Глебов (Сутормин, 74), Щетинин (Лангович, 46), Комаров (Шанталий, 74), Мохеби (Петров, 86), Комличенко (Голенков, 74), Роналдо (Титов, 74)«Зенит»: Латышонок, Чистяков (Дуглас Сантос, 46), Горшков (Дркушич, 46), Алип (Нино, 46), Родригао (Глушенков, 46), Эракович (Барриос, 46), Лобов (Вендел, 46), Ерохин (Кассьерра, 46), Ахметов (Луис Энрике, 46), Мостовой (Гонду, 46), Соболев (Мантуан, 46)Предупреждения: Щетинин, 33. Петров, 90+2
«Зенит» занял первое место в группе В с 5 очками и в решающем матче сыграет с победителем группы А. «Ростов» стал третьим с 0 очков.