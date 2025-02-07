ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Омар Мармуш Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона
  • 17:12
    • Гарсия стал футболистом «Спартака»
  • 16:56
    • «Ростов» уступил «Зениту» в Зимнем Кубке РПЛ
    Все новости спорта

    «Ростов» уступил «Зениту» в Зимнем Кубке РПЛ

    «Ростов» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Ростов Зенит
    Завершился матч Зимнего Кубка РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    Лусиано Гонду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лусиано Гонду

    Победу в нем со счетом 2:1 одержала команда Сергея Семака.

    На 32-й минуте счет открыл полузащитник питерцев Ильзат Ахметов.

    На 85-й минуте преимущество «Зенита» удвоил Лусиано Гонду.

    «Ростов» смог сократить отставание на 89-й минуте после точного удара 17-летнего Максима Радченко.

    Зимний Кубок РПЛ
    «Ростов» — «Зенит» — 1:2 (0:1)
    Голы: Ахметов, 34 (0:1). Гонду, 85 (0:2). Радченко, 89 (1:2)«Ростов»: Ятимов, Осипенко (Радченко, 74), Поярков (Мелехин, 46), Вахания, Сако (Кучаев, 46), Глебов (Сутормин, 74), Щетинин (Лангович, 46), Комаров (Шанталий, 74), Мохеби (Петров, 86), Комличенко (Голенков, 74), Роналдо (Титов, 74)«Зенит»: Латышонок, Чистяков (Дуглас Сантос, 46), Горшков (Дркушич, 46), Алип (Нино, 46), Родригао (Глушенков, 46), Эракович (Барриос, 46), Лобов (Вендел, 46), Ерохин (Кассьерра, 46), Ахметов (Луис Энрике, 46), Мостовой (Гонду, 46), Соболев (Мантуан, 46)Предупреждения: Щетинин, 33. Петров, 90+2

    «Зенит» занял первое место в группе В с 5 очками и в решающем матче сыграет с победителем группы А. «Ростов» стал третьим с 0 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби получится весьма результативным
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Есть ли шанс у «Монако» обыграть ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сократит ли «Порту» отставание от «Спортинга»?
  • «Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Комо — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры