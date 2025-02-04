Гранат: «Спартак» правильно решил расстаться с Николсоном

Экс-игроквысказался о приходе в московскую команду вратаряи уходе нападающего

«Одно дело, когда лидер команды, который постоянно играет, переходит в другую. У меня была своя история, а у Помазуна — другая. Он перешел в "Спартак" через "Урал". Ничего критического я здесь не вижу.

Уход Николсона? Это не игрок стартового состава или какой-то лидер команды, поэтому можно сказать, что "Спартак" правильно решил с ним расстаться Единственное, если "Спартак" никого не купит в нападение — будет тяжело. Хотя бы был Николсон, а с одним Угальде будет сложно», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Помазун перебрался в «Спартак» из ЦСКА, а Николсон теперь стал свободным агентом.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.