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    Гранат: «Спартак» правильно решил расстаться с Николсоном

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    Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат высказался о приходе в московскую команду вратаря Ильи Помазуна и уходе нападающего Шамара Николсона.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Одно дело, когда лидер команды, который постоянно играет, переходит в другую. У меня была своя история, а у Помазуна — другая. Он перешел в "Спартак" через "Урал". Ничего критического я здесь не вижу.

    Уход Николсона? Это не игрок стартового состава или какой-то лидер команды, поэтому можно сказать, что "Спартак" правильно решил с ним расстаться Единственное, если "Спартак" никого не купит в нападение — будет тяжело. Хотя бы был Николсон, а с одним Угальде будет сложно», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, что Помазун перебрался в «Спартак» из ЦСКА, а Николсон теперь стал свободным агентом.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

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