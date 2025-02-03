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    Рэшфорд опубликовал пост после перехода в «Астон Виллу»

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    Форвард Маркус Рэшфорд опубликовал пост в соцсети после перехода в «Астон Виллу». Бирмингемский клуб арендовал 27-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    «Я хотел бы поблагодарить "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллу" за то, что эта арендная сделка состоялась.

    Мне повезло выслушать обращения от нескольких клубов, но переход в "Астон Виллу" был простым решением — я очень восхищаюсь тем, как "Астон Вилла" играет в этом сезоне, а также амбициями тренера.

    Я просто хочу играть в футбол и с нетерпением жду, когда смогу начать. Желаю всем в "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего в оставшейся части сезона», — написал Рэшфорд в соцсетях.

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    Напомним, у Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» возник конфликт с Рубеном Аморимом.

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