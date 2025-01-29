29 январяприметв рамках поединка 8-го тура Лиги чемпионов, который состоится на «Этихад» в 23:00 по мск.

У «Ман Сити» в этом матче нет других опций, кроме победы. «Горожане» не смогли выиграть в четырех последних турах ЛЧ. Ранее они уступили 0:2 «Юве» и 2:4 ПСЖ. Тем самым команда Гвардиолы ухудшила свое положение до 25-й строчки. Сейчас у хозяев 8 очков и надежда на то, что кто-то выше оступится.

«Брюгге» нельзя проигрывать. Ничья увеличит шансы команды на участие в предварительном раунде и продлит беспроигрышную серию в турнире до пяти матчей. В прошлом туре бельгийцы поделили очки с «Ювентусом», добившись нулевой ничьи.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 1.96 и 3.20.

подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 1.96 и 3.20. Букмекеры не сомневаются в победе «Ман Сити» — 1.23 на хозяев и 12.0 на гостей.

Искусственный интеллект уверен, что «Брюгге» устоит и вырвет ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брюгге» и другие матчи тура Лиги чемпионов смотрите на LiveCup.Run.

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