У «Ман Сити» в этом матче нет других опций, кроме победы. «Горожане» не смогли выиграть в четырех последних турах ЛЧ. Ранее они уступили 0:2 «Юве» и 2:4 ПСЖ. Тем самым команда Гвардиолы ухудшила свое положение до 25-й строчки. Сейчас у хозяев 8 очков и надежда на то, что кто-то выше оступится.
«Брюгге» нельзя проигрывать. Ничья увеличит шансы команды на участие в предварительном раунде и продлит беспроигрышную серию в турнире до пяти матчей. В прошлом туре бельгийцы поделили очки с «Ювентусом», добившись нулевой ничьи.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 1.96 и 3.20.
- Букмекеры не сомневаются в победе «Ман Сити» — 1.23 на хозяев и 12.0 на гостей.
- Искусственный интеллект уверен, что «Брюгге» устоит и вырвет ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брюгге» и другие матчи тура Лиги чемпионов смотрите на LiveCup.Run.
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