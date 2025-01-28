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    Бундеслига. «Бавария» воспользовалась осечкой «Байера»

    Итоги 19-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Фрайбург» — «Бавария»
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    «Фрайбург» — «Бавария»
    «Бавария» увеличила преимущество над «Байером» до 6 очков. В верхней части турнирной таблицы осталось всё без изменений. В группе лидеров по-прежнему нет дортмундской «Боруссии». «Чёрно-жёлтые» продолжают падение в немецкой Бундеслиге.

    Изменения в турнирной таблице

    19 тур чемпионата Германии внёс лишь два изменения в турнирной таблице. «Боруссия» из Гладбаха поднялась с 11 на 8 место. Две позиции потерял «Фрайбург», расположившись на 10 строчке. На одну ступеньку вниз опустилась «Боруссия» из Дортмунда, заняв 11 позицию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Поменялись местами между собой «Санки-Паули» и «Унион», который занимают 13 и 14 строчки соответственно.

    Как «Бавария» ушла в отрыв?

    48 очков — столько набрала «Бавария» к 19 туру немецкого чемпионата. В рамках минувшего игрового дня мюнхенский клуб одержал победу в матче против «Фрайбурга» (2:1). В составе «немецкой машины» голами отметились Харри Кейн и Ким Мин Джэ.

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    • На второй строчке чемпионата идёт «Байер», который потерял пункты, сыграв вничью с «Лейпцигом» (2:2). Стоит отметить, что леверкузенцы упустили победы, выигрывая по ходу поединка в два мяча. Патрик Шик и Алеш Гарсия забили за «Байер» на 18-й и 36-й минутах соответственно. Однако, ближе к концовке встречи «Лейпцигу» удалсь уйти от поражения.

    После этого поединка «Байер» набрал 42 пункта, а «Лейпциг», занимающий 5 место в турнирной таблице — 32 балла.

    В топе

    Следом в турнирной таблице немецкого первенства расположился «Айнтрахт», который набрал 37 очков. «Орлы» обменялись голами с «Хоффенхаймом», но так и не смогли одержать победу (2:2).

    «Лейпциг»
    globallookpress.com

    С 32 баллами на четвертом месте идёт «Штутгарт», в 19 туре «швабы» потерпели фиаско в матче против «Майнца» (0:2). Победители пары набрали 31 очко и закрепились в топ-6 команд немецкой Бундеслиги.

    Крепкий середнячок?

    «Боруссия» из Дортмунда в этом сезоне выступает крайне неудачно. В прошлых сезонах «шмели» составляли конкуренцию «Баварии» и шли всегда в лидерах Бундеслиги.

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    • В нынешнем розыгрше дортмундцев можно назвать крепким середнячком, который занимает 11 место с активом в 26 очков. В минувшем туре «Боруссия» сыграла вничью с
    «Вердером» (2:2).

    Тур № 20

    Матчи 20-го тура чемпионата Германии пройдут с 31 января по 2 февраля.

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    Лидер Бундеслиги «Бавария» примет «Хольштайн Киль», игра запланирована на 1 февраля. Действующий чемпион «Байер» сразится с «Хоффенхаймом» 2 февраля.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    «Боруссия» из Дортмунда попытается набрать очки в гостевой игре против «Хайденхайма», которая состоится 1 февраля.

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