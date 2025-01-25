1-й таймМанчестер Сити — ЧелсиОнлайн
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    «Манчестер Сити» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на «Этихад» примет «Челси». Поединок запланирован на 25 января 20:30 мск.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Ман Сити» и «Челси» являются соседями по турнирной таблице. «Горожане» находятся на 5-й строчке, а «аристократы» идут на 4-м месте. При этом в случае победы «Сити» обойдет «Челси», так как сейчас разрыв составляет всего 2 пункта.

    Команда Гвардиолы 22 января играла в Париже с ПСЖ и там потерпела поражение со счетом 2:4, поставив под вопрос свое участие в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в АПЛ хозяева не уступают уже 5 туров. В прошлом матче они разгромили «Ипсвич» 6:0. «Челси» в минувшем туре на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» 3:1, а среди недели в еврокубках не участвовал.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» традиционно сложно на «Этихаде». Тут они не побеждают с 2021 года. За «Ман Сити» остались 4 из 5 последних матчей дома.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

    • Букмекеры дают 2.34 на победу «Ман Сити» и 2.90 на победу «Челси». Ничья оценивается коэффициентом 3.95.

    • По мнению ИИ, «Ман Сити» выиграет с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси», статистику и составы команд, а также коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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