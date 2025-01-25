«Ман Сити» и «Челси» являются соседями по турнирной таблице. «Горожане» находятся на 5-й строчке, а «аристократы» идут на 4-м месте. При этом в случае победы «Сити» обойдет «Челси», так как сейчас разрыв составляет всего 2 пункта.
Команда Гвардиолы 22 января играла в Париже с ПСЖ и там потерпела поражение со счетом 2:4, поставив под вопрос свое участие в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в АПЛ хозяева не уступают уже 5 туров. В прошлом матче они разгромили «Ипсвич» 6:0. «Челси» в минувшем туре на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» 3:1, а среди недели в еврокубках не участвовал.
«Челси» традиционно сложно на «Этихаде». Тут они не побеждают с 2021 года. За «Ман Сити» остались 4 из 5 последних матчей дома.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают 2.34 на победу «Ман Сити» и 2.90 на победу «Челси». Ничья оценивается коэффициентом 3.95.
- По мнению ИИ, «Ман Сити» выиграет с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси», статистику и составы команд, а также коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.
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