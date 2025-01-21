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    Орлов — о Промесе: Зачем «Спартаку» в команде преступник?

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о потенциально возможном возвращении Квинси Промеса в стан «Спартака».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Общественность возмутило то, что "Зенит" потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В "Ботафого". Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

    Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов "Зенита"... А кто мешал "Спартаку" купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский — пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

    А то сразу начинают считать чужие деньги. 20 миллионов или 30? Простите, за сколько тогда "Спартак" в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

    Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

    Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

    Критики задаются вопросом: "Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?" Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги, что ли?

    Пусть "Спартак" купит сильного футболиста. Кто мешает? Меня удивляет другое. Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?

    А как "Зенит" кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали — за 60. Может то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что сейчас Промес защищает цвета клуба «Дубаи Юнайтед» из ОАЭ.

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