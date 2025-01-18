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    «Бавария» — «Вольфсбург»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах победила «Вольфсбург» со счетом 3:2.

    Леон Горетцка
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    Леон Горетцка

    В составе победителей дублем отметился Леон Горетцка, еще один гол на счету Майкла Олисе. За гостей же дублем отметился Мохамед Амура.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Вольфсбург 3:2
    Голы: 1:0 Леон Горецка (20'), 1:1 Мохамед Амура (24'), 2:1 Майкл Олисе (39'), 3:1 Леон Горецка (62'), 3:2 Мохамед Амура (88') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Лерой Зане (Серж Гнабри, 67'), Майкл Олисе, Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 75'), Гарри Кейн Вольфсбург: Камиль Грабара, Янник Герардт (Астер Вранкс, 63'), Йоаким Мехле, Денис Вавро, Килиан Фишер, Бенце Дардаи (Маттиас Сванберг, 71'), Патрик Виммер (Йонас Винд, 71'), Максимилиан Арнольд, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура, Лукас Нмеча (Тьягу Томаш, 63') Предупреждения: Йоаким Мехле (45 + 2'), Патрик Виммер (61'), Йозуа Киммих (79'), Конрад Лаймер (84'), Килиан Фишер (90 + 5')

    «Бавария» набрала 45 очков и идет на первом месте в турнирной таблице, «Вольфсбург» (27) — седьмой.

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    В параллельной игре «Штутгарт» в родных стенах разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0.

    Авторами забитых мячей стали Антони Руо, Эрмедин Демирович, Ник Вольтмейд и Дениз Ундав.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Фрайбург 4:0
    Голы: 1:0 Антони Руо (2'), 2:0 Эрмедин Демирович (17'), 3:0 Ник Вольтемаде (пенальти) (45 + 5'), 4:0 Дениз Ундав (80') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Антони Руо, Амин Аль-Дахиль (Юлиан Хабот, 81'), Рамон Хендрикс, Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Крис Фюрих, 61'), Энцо Мийо (Якоб Бруун Ларсен, 62'), Эрмедин Демирович (Дениз Ундав, 69'), Ник Вольтемаде (Янник Кайтель, 69') Фрайбург: Флориан Мюллер, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 59'), Маттиас Гинтер (Филипп Линхарт, 20'), Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Эрен Динкчи, 59'), Мерлин Рёль (Лукас Хёлер, 76'), Рицу Доан, Патрик Остерхаге, Максимилиан Эггештайн, Junior Adamu (Михаэль Грегорич, 77'), Maximilian Rosenfelder Предупреждения: Йоша Вагноман (11'), Патрик Остерхаге (15'), Филипп Линхарт (45 + 5'), Энцо Мийо (45 + 5'), Атакан Каразор (53'), Якоб Бруун Ларсен (82'), Жорди Макенго (82'), Дениз Ундав (84')

    У «Штутгарта» 32 очка и четвертое место, у «Фрайбурга» 27 баллов и восьмая строчка.

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