Магкеев: Галактионов дал «Локомотиву» новый импульс

Бывший футболист «Локомотива»оценил работу наставника команды

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

«Что дал "Локомотиву" Михаил Галактионов? Он дал новый импульс команде, которая тогда была чуть-чуть растеряна. У команды многое получалось весной, везло, была хорошая серия. Поэтому всё удачно сложилось», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам 18 туров РПЛ с 39 очками лидирует «Краснодар». Столько же баллов в активе питерского «Зенита». Топ-3 замыкает «Спартак» (37). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» идет пятым.