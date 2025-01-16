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    Магкеев: Галактионов дал «Локомотиву» новый импульс

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    Бывший футболист «Локомотива» Станислав Магкеев оценил работу наставника команды Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

    «Что дал "Локомотиву" Михаил Галактионов? Он дал новый импульс команде, которая тогда была чуть-чуть растеряна. У команды многое получалось весной, везло, была хорошая серия. Поэтому всё удачно сложилось», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам 18 туров РПЛ с 39 очками лидирует «Краснодар». Столько же баллов в активе питерского «Зенита». Топ-3 замыкает «Спартак» (37). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» идет пятым.

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