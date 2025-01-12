Маркиньос: У «Спартака» лучшая команда в России

Полузащитникдал комментарий по поводу перспектив команды в этом сезоне.

«Отпуск прошел здорово. Рад, что мне выпала возможность побыть с моей семьей. Очень хорошо провел это время. А теперь пора сосредоточиться на "Спартаке" и постараться выиграть чемпионат.

"Спартак" — очень большой клуб, у нас лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие.

Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», — приводит слова Маркиньоса «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.