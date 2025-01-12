Артета: Мы не получили того, чего заслуживали

Наставник лондонского «Арсенала»прокомментировал поражение своего клуба в Кубке Англии от «Манчестер Юнайтед».

«Если вкратце, то поразительно, как мы не выиграли этот матч, учитывая доминирование, превосходство над соперником, все то, что мы сделали для победы. Мы не получили того, чего заслуживали.

Травма Жезуса серьезно беспокоит меня. Ему пришлось покинуть поле на носилках.

Хавертцу и всем остальным игрокам — я люблю вас, мы все любим вас и то, что эти игроки показывают каждые три дня», — сказал тренер канониров.

«Арсенал» и «МЮ» сыграли вничью в основное время со счетом 1:1. Причем, часть игры канониры играли в большинстве и не реализовали пенальти во втором тайме. Серию же пенальти выиграли манкунианцы со счетом 5:3.