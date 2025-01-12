«Арсенал» — «МЮ»: счет матча 1:1, пен 3:5, обзор

Бруну Фернандеш Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. На 52-й минуте капитан гостей Бруну Фернандеш открыл счет в матче.
«Арсенал» отыгрался спустя 11 минут после точного удара Габриэля.
На 72-й минуте Мартин Эдегор мог принести победу «Арсеналу», но промазал пенальти.
В серии 11-метровых «МЮ» реализовал все 5 попыток, тогда как у «Арсенала» не забил Кай Хаверц.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (52'), 1:1 Габриэль Магальяйнс (63') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Томас Парти, 100'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли (Леандро Троссард, 91'), Мартин Эдегор, Жоржиньо (Киран Тирни, 113'), Микель Мерино (Деклан Райс, 73'), Кай Хаверц, Габриэл Жезус (Рахим Стерлинг, 40'), Габриэл Мартинелли Манчестер Юнайтед: Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр (Лени Йоро, 104'), Маттейс де Лигт, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 80'), Кобби Майну (Тоби Колльер, 81'), Мануэль Угарте (Тирелл Маласиа, 91'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 81'), Алтай Байындыр Предупреждения: Лисандро Мартинес (29'), Бруну Фернандеш (38'), Диогу Далот (49'), Кобби Майну (56'), Диогу Далот (61'), Габриэль Магальяйнс (70'), Гарри Магуайр (70'), Кай Хаверц (72')