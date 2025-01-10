Артета: Посмотрите, как «Манчестер Юнайтед» играет против больших команд

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Кубке Англии.

«Посмотрите, как они играют против больших команд. Посмотрите на их игру и результаты в этих матчах. Я хорошо знаю Аморима, я следил за ним в Португалии. Есть важная причина, по которой он оказался там, где он сейчас. Он заслуживает этого. Каждого тренера назначают в клуб по разным причинам. Иногда — для трансформации клуба», — приводит слова Артеты ВВС.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 18:00 мск.