Аморим: Мы просто хотим выиграть у «Арсенала», а затем будем думать о следующей игре

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Кубке Англии.

«Сейчас я живу день за днем. У нас есть неделя без матчей, был выходной, и мы могли немного поработать с командой.

Мы должны выставить лучший состав, победить и повторить последнее выступление. Я не думаю таким образом, потому что у нас трудный момент. Я больше сосредоточен на этой неделе.

В Кубке никогда не угадаешь. Иногда лучше выиграть кубковый матч, и тогда у вас будет меньше времени на отдых. Мы просто хотим выиграть, а затем будем думать о следующей игре», — приводит слова Аморима BBC.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 18:00 мск.