АПЛ. «Ноттингем Форест» приблизился к лидерам

Лидеры английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» потеряли очки в 20 туре. Шансом воспользовался «Ноттингем Форест», которому удалось сократить отставание от конкурентов. «Ман Сити» одержал победу и закрепился в топ-6 АПЛ.

Изменения в турнирной таблице

В турнирной таблице чемпионата Англии произошли всего три изменения и коснулись они средней её части:

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» обошла в первенстве «Фулхэм», заняв 8 место. Местами поменялись «Брентфорд» и «Тоттенхэм», которые расположились на 11 и 12 строчках соответственно.

«Манчестер Юнайтед» смог обойти в турнире «Вест Хэм», поднявшись на 13 место.

Шанс для «Ноттингем Фореста»

«Ноттингем Форест» закрепился на третьем месте английского чемпионата после того, как одержал победу в матче против «Вулверхэмптона» (3:0). Таким образом «лесники» набрали 40 очков.

А вот лидеры АПЛ не смогли выиграть свои матчи в 20 туре. «Арсенал», к примеру сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). В итоге «пушкари» аккумулировали 40 пунктов и занимают вторую позицию.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Ливерпуль» пока в единоличных лидерах с активом в 46 баллов. Прошедший игровой день для мерсисайдцев завершился ничейным исходом в поединке против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Стоит отметить, что «красные дьволы» благоадря этому результату набрал 23 очка и поднялся на 13 место в английской Премьер-лиге.

Провал Лондона и успех Манчестера

На 4 месте чемпионата расположился «Челси», аккумулировав 36 пунктов. «Аристократы»

упустили победу в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (1:1). На гол Коула Палмера на 14-й минуте хозяева ответили точным ударом на 82-й минуте в исполнении Жан-Филиппа

Матета.

На 5 месте АПЛ закрепился «Ньюкасл», обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:1). В итоге «сороки» набрали 35 очков, «шпоры» в свою очередь с 24 баллами опустились на 12 место турнирной таблицы.

После неудачной серии игр вторую победу подряд одержал действующий чемпион «Манчестер Сити». «Горожане» одержали уверенную победу над «Вест Хэмом» (4:1).

В составе победителей голами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль. В матче также был зафиксирован автогол в исполнении Владимира Цоуфала. В итоге «Ман Сити» набрал 34 очка и остался на 6 месте.

Тур № 21

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 14 по 16 января.

Программу тура откроет поединок с участием «Манчестер Сити» и «Брентфорда» 14 января. В этот же день «Челси» примет «Борнмут».

В центральном поединке 21 тура сойдутся лидер АПЛ «Ливерпуль» и третья команда чемпионата «Ноттингем Форест».

Прогнозы и ставки на АПЛ

В среду, 15 января состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», а в

четверг, 16 января «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон».