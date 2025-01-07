ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ноттингем Форест» приблизился к лидерам

    Итоги 20-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуИх осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги Александр Усик и Даниэль ДюбуаФьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м Сборная КанадыМолодежный чемпионат мира 2025. Главные открытия и разочарования турнира в Оттаве
  • 19:40
    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ
    Все новости спорта
    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»
    Лидеры английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» потеряли очки в 20 туре. Шансом воспользовался «Ноттингем Форест», которому удалось сократить отставание от конкурентов. «Ман Сити» одержал победу и закрепился в топ-6 АПЛ.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице чемпионата Англии произошли всего три изменения и коснулись они средней её части:

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» обошла в первенстве «Фулхэм», заняв 8 место. Местами поменялись «Брентфорд» и «Тоттенхэм», которые расположились на 11 и 12 строчках соответственно.
    «Манчестер Юнайтед» смог обойти в турнире «Вест Хэм», поднявшись на 13 место.

    Шанс для «Ноттингем Фореста»

    «Ноттингем Форест» закрепился на третьем месте английского чемпионата после того, как одержал победу в матче против «Вулверхэмптона» (3:0). Таким образом «лесники» набрали 40 очков.

    А вот лидеры АПЛ не смогли выиграть свои матчи в 20 туре. «Арсенал», к примеру сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). В итоге «пушкари» аккумулировали 40 пунктов и занимают вторую позицию.

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» пока в единоличных лидерах с активом в 46 баллов. Прошедший игровой день для мерсисайдцев завершился ничейным исходом в поединке против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Стоит отметить, что «красные дьволы» благоадря этому результату набрал 23 очка и поднялся на 13 место в английской Премьер-лиге.

    Провал Лондона и успех Манчестера

    На 4 месте чемпионата расположился «Челси», аккумулировав 36 пунктов. «Аристократы»
    упустили победу в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (1:1). На гол Коула Палмера на 14-й минуте хозяева ответили точным ударом на 82-й минуте в исполнении Жан-Филиппа
    Матета.

    На 5 месте АПЛ закрепился «Ньюкасл», обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:1). В итоге «сороки» набрали 35 очков, «шпоры» в свою очередь с 24 баллами опустились на 12 место турнирной таблицы.

  • Их осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги
  • Для кого-то победа в скромном Кубке лиги может стать спасением сезона
  • Сегодня

    • После неудачной серии игр вторую победу подряд одержал действующий чемпион «Манчестер Сити». «Горожане» одержали уверенную победу над «Вест Хэмом» (4:1).

    В составе победителей голами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль. В матче также был зафиксирован автогол в исполнении Владимира Цоуфала. В итоге «Ман Сити» набрал 34 очка и остался на 6 месте.

    Тур № 21

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 14 по 16 января.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Программу тура откроет поединок с участием «Манчестер Сити» и «Брентфорда» 14 января. В этот же день «Челси» примет «Борнмут».

    В центральном поединке 21 тура сойдутся лидер АПЛ «Ливерпуль» и третья команда чемпионата «Ноттингем Форест».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В среду, 15 января состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», а в
    четверг, 16 января «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 7 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльденсе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры