АПЛ. «Ноттингем Форест» приблизился к лидерам

Изменения в турнирной таблице
В турнирной таблице чемпионата Англии произошли всего три изменения и коснулись они средней её части:
«Астон Вилла» обошла в первенстве «Фулхэм», заняв 8 место. Местами поменялись «Брентфорд» и «Тоттенхэм», которые расположились на 11 и 12 строчках соответственно.
«Манчестер Юнайтед» смог обойти в турнире «Вест Хэм», поднявшись на 13 место.
Шанс для «Ноттингем Фореста»
«Ноттингем Форест» закрепился на третьем месте английского чемпионата после того, как одержал победу в матче против «Вулверхэмптона» (3:0). Таким образом «лесники» набрали 40 очков.
А вот лидеры АПЛ не смогли выиграть свои матчи в 20 туре. «Арсенал», к примеру сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). В итоге «пушкари» аккумулировали 40 пунктов и занимают вторую позицию.
«Ливерпуль» пока в единоличных лидерах с активом в 46 баллов. Прошедший игровой день для мерсисайдцев завершился ничейным исходом в поединке против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Стоит отметить, что «красные дьволы» благоадря этому результату набрал 23 очка и поднялся на 13 место в английской Премьер-лиге.
Провал Лондона и успех Манчестера
На 4 месте чемпионата расположился «Челси», аккумулировав 36 пунктов. «Аристократы»
упустили победу в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (1:1). На гол Коула Палмера на 14-й минуте хозяева ответили точным ударом на 82-й минуте в исполнении Жан-Филиппа
Матета.
На 5 месте АПЛ закрепился «Ньюкасл», обыграв на выезде «Тоттенхэм» (2:1). В итоге «сороки» набрали 35 очков, «шпоры» в свою очередь с 24 баллами опустились на 12 место турнирной таблицы.
После неудачной серии игр вторую победу подряд одержал действующий чемпион «Манчестер Сити». «Горожане» одержали уверенную победу над «Вест Хэмом» (4:1).
В составе победителей голами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль. В матче также был зафиксирован автогол в исполнении Владимира Цоуфала. В итоге «Ман Сити» набрал 34 очка и остался на 6 месте.
Тур № 21
Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 14 по 16 января.
Программу тура откроет поединок с участием «Манчестер Сити» и «Брентфорда» 14 января. В этот же день «Челси» примет «Борнмут».
В центральном поединке 21 тура сойдутся лидер АПЛ «Ливерпуль» и третья команда чемпионата «Ноттингем Форест».
В среду, 15 января состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», а в
четверг, 16 января «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон».