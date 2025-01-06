Юношеская сборная России в 2025 году примет участие в турнире развития УЕФА

Максим Митрофанов Фото: globallookpress.com
«В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии.
Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай.
Также в Белоруссии состоится турнир развития среди девушек до 16 лет. Состав участников этого турнира пока обсуждается», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Турниры развития молодежи не являются официальными соревнованиями.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.