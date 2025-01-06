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    «Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»

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    «Ливерпуль» во время январского трансферного окна планирует подписать игрока на позицию опорного полузащитника.

    Джонни Кардозо
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    Джонни Кардозо

    По информации Anfield Watch, английский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника Джонни Кардозо.

    Американский футболист перешел в «Бетис» в начале 2024 года из бразильского «Интернасьонала» за шесть миллионов евро.

    В текущем сезоне 23-летний Кардозо провел за «Бетис» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кардозо в 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен выкупить у мадридского «Реала» французского полузащитника Орельена Чуамени.

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