«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»

во время январского трансферного окна планирует подписать игрока на позицию опорного полузащитника.

По информации Anfield Watch, английский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника Джонни Кардозо.

Американский футболист перешел в «Бетис» в начале 2024 года из бразильского «Интернасьонала» за шесть миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Кардозо провел за «Бетис» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кардозо в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен выкупить у мадридского «Реала» французского полузащитника Орельена Чуамени.