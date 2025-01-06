«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Бетиса»

Джонни Кардозо Фото: globallookpress.com
По информации Anfield Watch, английский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника Джонни Кардозо.
Американский футболист перешел в «Бетис» в начале 2024 года из бразильского «Интернасьонала» за шесть миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний Кардозо провел за «Бетис» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кардозо в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен выкупить у мадридского «Реала» французского полузащитника Орельена Чуамени.