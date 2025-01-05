Ковтун: Не думаю, что Промесу будет гарантировано место в стартовом составе «Спартака»

Ветеранподелился мнением о возможном возвращении нападающегов стан «красно-белых».

«Нужен ли Промес Станковичу в "Спартаке"? Промес провел много времени в "Спартаке" и был ведущим футболистом. Его возвращение будет зависеть от взаимопонимания с главным тренером команды. Если Станкович заинтересован в услугах Квинси, а я не сомневаюсь, что он уже изучил этого футболиста, думаю, ответ будет положительным. Просто Станкович должен видеть его в команде, верить, что он усилит атакующую линию, донести свои идеи до Квинси.

Вижу ли я Промеса в нынешнем "Спартаке"? Не думаю, что ему будет гарантировано место в стартовом составе. Нужно время, чтобы влиться в коллектив. Сейчас в команде появились новые футболисты, которые достаточно хорошо выступают именно в группе атаки. Есть конкуренция. И это хорошо для команды. Плюс у Станковича будет больше выбора», — цитирует Ковтуна ЕвроФутбол.Ру.

Ранее сообщалось о том, что Промесу могут разрешить выезд и ОАЭ. Таким образом, форвард может вернуться в «Спартак». В прошлом сезоне Промес успел провести за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.