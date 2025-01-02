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    Артета: В матче с «Брентфордом» пришлось совладать с эмоциями

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в матче АПЛ. Встреча состоялась 1 января. Специалист отметил, что «Брентфорд» оказал серьезное сопротивление.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это большая победа. "Брентфорд" — хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были хороши дома. Особенно когда пропускаешь гол в начале игры, задача победить становится горой, на которую нужно взобраться, но моя команда сохраняла терпение. Нам пришлось совладать с эмоциями.

    Во втором тайме воспользовались ситуацией и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, в концовке нам пришлось подсесть, но мы выглядели хорошо», — приводит слова Артеты BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.

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