Артета: В матче с «Брентфордом» пришлось совладать с эмоциями

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Это большая победа. "Брентфорд" — хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были хороши дома. Особенно когда пропускаешь гол в начале игры, задача победить становится горой, на которую нужно взобраться, но моя команда сохраняла терпение. Нам пришлось совладать с эмоциями.
Во втором тайме воспользовались ситуацией и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, в концовке нам пришлось подсесть, но мы выглядели хорошо», — приводит слова Артеты BBC.
«Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.