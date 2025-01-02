Артета: В матче с «Брентфордом» пришлось совладать с эмоциями

Наставник «Арсенала»прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в матче АПЛ. Встреча состоялась 1 января. Специалист отметил, что «Брентфорд» оказал серьезное сопротивление.

«Это большая победа. "Брентфорд" — хорошая команда, очень хорошо натренированная, и они были хороши дома. Особенно когда пропускаешь гол в начале игры, задача победить становится горой, на которую нужно взобраться, но моя команда сохраняла терпение. Нам пришлось совладать с эмоциями.

Во втором тайме воспользовались ситуацией и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, в концовке нам пришлось подсесть, но мы выглядели хорошо», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.