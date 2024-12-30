ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Демченко«Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • 12:51
    • Официально: Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 10:53
    • Самсонов стал первой звездой дня в НХЛ
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
    Все новости спорта

    Официально: Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Официальный сайт «Милана» подтвердил увольнение главного тренера Паулу Фонсека.

    Паулу Фонсека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паулу Фонсека

    С командой он работал с лета этого года.

    «Команда "Милан" объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера мужской первой команды. Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего самого лучшего в его дальнейшей деятельности», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

    На этом посту его должен сменить другой португалец Сержиу Консейсау, последним клубом которого был «Порту».

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас «Милан» идет восьмым в таблице Серии А с 27 очками. В последнем туре команда не смогла обыграть дома «Рому» (1:1). Следующий матч россонери сыграют с «Кальяри».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Синие» не оставят шансов хозяевам
  • «Ипсвич Таун» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Сможет ли «Металлург» Мг продолжить свою победную серию?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ипсвич Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Хиджиката
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мартинес — Иока
  • Бои
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сентрал Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры