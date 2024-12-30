Официально: Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»

Официальный сайтподтвердил увольнение главного тренера

С командой он работал с лета этого года.

«Команда "Милан" объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера мужской первой команды. Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего самого лучшего в его дальнейшей деятельности», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

На этом посту его должен сменить другой португалец Сержиу Консейсау, последним клубом которого был «Порту».

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Милан» идет восьмым в таблице Серии А с 27 очками. В последнем туре команда не смогла обыграть дома «Рому» (1:1). Следующий матч россонери сыграют с «Кальяри».