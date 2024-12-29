Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в матче 19-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб набрал 23 очка в 18-ти матчах, одержав 6 побед при 5-ти ничьих и 7-ми поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:30.

«Молотобойцы» подходят к предстоящему матчу с серией из четырех матчей без поражений — 2 победы и 2 ничьи. В крайнем туре команда Хулена Лопетеги минимально обыграла в гостях «Саутгемптон» (1:0).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 17-ти матчах. Отрыв от второго «Арсенала» составляет шесть баллов, при этом у «красных» есть одна игра в запасе. Команда Арне Слота одержала 13 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 40 голов и пропустив 17 мячей в свои ворота.

В минувший четверг «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 13-ти матчей, одержав волевую победу над «Лестером» — 3:1. Ранее «красные» в сверхрезультативном матче обыграли «Тоттенхэм» (6:3), а до этого разошлись миром с «Фулхэмом» (2:2).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в конце сентября этого года в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» прошел в следующий раунд, разгромив соперника со счетом 5:1.

В последних 10-ти матчах на счету «красных» 8 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.00.