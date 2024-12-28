Бут считает, что игроки «Ман Сити» устали от Гвардиолы

Экс-полузащитник дортмундскойвысказался о кризисев нынешнем сезоне.

«Гвардиола уже очень долго в "Манчестер Сити", почти 10 лет. За последнее время клуб выиграл очень много. Может, игроки устали от побед, им нужен новый тренер.

Наверняка они устали от Гвардиолы, от побед. Сколько раз они становились чемпионами», — сказал Бут Чемпионату.

Напомним, что в последних 13-и встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» выиграл только 1 раз. «Горожане» занимают лишь 7-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.