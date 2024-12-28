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    Барко вернется в «Брайтон»

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    Аргентинец Валентин Барко зимой вернется в английский «Брайтон», сообщает журналист Эдуардо Бургос.

    Валентин Барко
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    Валентин Барко

    Руководство «чаек» решило отозвать 20-летнего левого защитника из аренды в испанской «Севильи», где он выступал с начала сезона.

    Причиной такого решения стал интерес к Барко со стороны «Порту», который готов арендовать аргентинца до конца сезона с правом обязательного выкупа за 10 млн евро.

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    • На портале Transfermarkt Барко оценивается в 6 млн евро. В январе 2024 года он за 10 млн евро перешел в «Брайтон» из «Боку Хуниорс». Одним из кандидатов на замену защитника в «Севилье» является игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.

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