Аргентинецзимой вернется в английский, сообщает журналист Эдуардо Бургос.

Руководство «чаек» решило отозвать 20-летнего левого защитника из аренды в испанской «Севильи», где он выступал с начала сезона.

Причиной такого решения стал интерес к Барко со стороны «Порту», который готов арендовать аргентинца до конца сезона с правом обязательного выкупа за 10 млн евро.

На портале Transfermarkt Барко оценивается в 6 млн евро. В январе 2024 года он за 10 млн евро перешел в «Брайтон» из «Боку Хуниорс». Одним из кандидатов на замену защитника в «Севилье» является игрок «Локомотива» Наир Тикнизян.