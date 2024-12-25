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    Мареска заявил, что атака «Челси» — лучшая в АПЛ

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об атакующем потенциале своей команды в нынешнем сезоне.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «Мы можем контролировать то, как мы хотим играть, с мячом и без мяча, но мы не можем контролировать результат, потому что иногда ты попадаешь в штангу или перекладину и не выигрываешь матчи. Когда мы часто попадаем в перекладину или в штангу, это, вероятно, является следствием того, что мы создаем много моментов.

    Мы забиваем, и я думаю, что на данный момент у нас лучшая атака в Премьер-лиге. Мы также много раз попадали в штангу и перекладину, но это приятное ощущение, потому что это означает, что мы создаем моменты, а это именно то, чего мы хотим. Иногда ты забиваешь голы, а иногда и промахиваешься, я не думаю, что такие вещи приходят с опытом, это скорее проявление хладнокровия, чтобы воспользоваться шансом. Надеюсь, в будущем нам повезёт чуть больше и мы сможем использовать шансы», — приводит слова Марески официальный сайт «синих».

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    • «Челси» делит 1-е место с «Ливерпулем» в английской Премьер-лиге по результативности, забил 37 голов за 17 встреч. «Синие» занимают 2-ю строчку в лиге с 35-ю баллами в копилке, отставая от «мерсисайдцев» на 4 пункта.

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