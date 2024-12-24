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    Иван Юрич: Хочу играть в стиле «Аталанты»

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    Новый наставник «Саутгемптона» Иван Юрич оценил шансы команды на сохранение прописки в АПЛ.

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    «Я понимаю, что это будет очень сложная работа, и никто ранее не оставался в АПЛ с такой историей, но есть много хороших игроков, и в некоторые моменты игры мы можем быть намного лучше. Я настроен оптимистично, я увидел менталитет, и это первый шаг к тому, чтобы сделать ситуацию лучше. Нам нужно что-то исключительное. Ребята должны быть очень мотивированы, чтобы сделать то, чего никто никогда не делал.

    Как команда будет играть? Это стиль высокого прессинга. Я хочу, чтобы моя команда была очень конкурентоспособной и надёжной, и со временем мы научимся лучше владеть мячом и атаковать.

    Возможно, люди не знают моей манеры игры, которая была в "Торино" или "Вероне", потому что мы не играли в Европе. Но это стиль "Аталанты", а вы видели её игру против "Арсенала" или "Ливерпуля". Мы хотим прессинговать высоко», — приводит слова Юрича Football Italia.

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