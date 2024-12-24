Буффон: Верю в тренерский талант Мотты

Джанлуиджи Буффон Фото: globallookpress.com
«Я очень уважаю Тьяго Мотту и полностью уверен в том, что он строит. Когда вы вмешиваетесь в процесс настолько глубоко, вам нужно время. Мотта — скрупулезный тренер, подготовленный и привыкший работать на определённом уровне.
Хватит сравнивать его с Аллегри, это совершенно неуместно. Один много выиграл, Тьяго только начинает: те, кто их сравнивает, руководствуются желанием досадить окружению "Ювентуса", — цитирует Буффона журналист Николо Скира.
После 17 туров "Ювентус" идет шестым в Серии А с 31 очком.