Буффон: Верю в тренерский талант Мотты

Легендарный голкиперпрокомментировал работу в «Ювентусе» своего бывшего партнера по сборной Италиии добавил, что не стоит его постоянно сравнить в Массимилиано Аллегри.

«Я очень уважаю Тьяго Мотту и полностью уверен в том, что он строит. Когда вы вмешиваетесь в процесс настолько глубоко, вам нужно время. Мотта — скрупулезный тренер, подготовленный и привыкший работать на определённом уровне.

Хватит сравнивать его с Аллегри, это совершенно неуместно. Один много выиграл, Тьяго только начинает: те, кто их сравнивает, руководствуются желанием досадить окружению "Ювентуса", — цитирует Буффона журналист Николо Скира.

Календарь и таблица Серии А

После 17 туров "Ювентус" идет шестым в Серии А с 31 очком.