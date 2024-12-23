Слуцкий объяснил, почему его не любят в России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»рассказал, как реагирует на постоянную критику в свой адрес.

«У нас люди быстро надоедают. Посмотри, как быстро у нас любят делать кумиров. Я был главным тренером в РПЛ с 2005 года, почти 20 лет. Я надоел, приелся. Я дал миллион интервью, много и остро выступал по разным темам.

Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. "Москва" [при мне] показывала лучший результат за всю историю, "Крылья" больше никогда не выходили в еврокубки. То же самое "Рубин", то же самое ЦСКА. Думаю, все помнят, при ком было последнее чемпионство в ЦСКА.

Я надоел. Со своей прямотой, долгим появлением. Все хотят новых героев. Что-то не так — на фиг, давайте нового. Посмотри, Мусаева в том году с говном мешали, сейчас восхваляют. У нас вообще нет института репутации.

Мне кажется, что я пал жертвой. Здесь я надоел, здесь не очень удобен. Мне еще приплели "Халл" и "Витесс". "Халл" после меня вообще вылетел, "Витесс" на последнем месте во втором дивизионе. Я добивался с этими командами, относительно их состава, около максимально возможного. Там этот опыт оценивался положительно. Все говорят про Боуэна, Эдегора.

Я знаю себе цену, знаю свое качество. Оно подтвержденное не только титулами, медалями, качественной игрой. Оно подтверждено игроками», — сказал Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.