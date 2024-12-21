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  • 17:30
    • «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле»
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    Гвардиола: Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором провалились

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Астон Виллы» (1:2).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором провалились. Мы изменили прессинг, потому что Джон Стоунз не смог продолжить игру из-за повреждения. Поздравляю "Астон Виллу" и желаю им двигаться дальше в том же духе.

    В среднем блоке они очень сильны. У нас были хорошие моменты, больше, чем в матче с "МЮ", но во втором тайме мы сбавили, и наш прессинг был недостаточно хорош.

    Мы испытывали трудности и не могли ничего поделать. В конце мы забили гол, но слишком поздно. Мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» с 27 баллами опустился на шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 28 очками идет пятой.

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