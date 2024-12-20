Компани: В Англии происходит все немного по-другому, чем в Германии

Наставник «Баварии»считает, что существует много отличий между немецким и английским футболом.

«Интересно поразмышлять об этом. Многие клубы в Англии делают всё немного по-другому. Я уже играл в Германии, поэтому понимаю здешнюю систему. Мне нравится моя роль в "Баварии", с футболистами общаюсь не только я, что касается контрактных обязательств, то эти вопросы обсуждает руководство, мы дополняем друг друга», — сказал Компани на пресс-конференции перед матчем с «РБ Лейпциг».

Календарь и таблица Бундеслиги

Заключительный матч первой части сезона в Бундеслиги для «Баварии» пройдет 20 декабря в 22:30 (мск).