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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Юран: Хочу, чтобы Сперцян уехал в Европу

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    Известный российский тренер Сергей Юран считает, что лидеру «Краснодара» Эдуарду Сперцяну пора переезжать в европейский клуб.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Я бы хотел, чтобы Сперцян уехал в Европу. Я его понимаю как игрока. Мотивация — определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошел вниз. Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей», — сказал Юран на «Матч ТВ».

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    Недавно появилась информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны французского «ПСЖ», куда летом 2024 года перебрался его партнер по «Краснодару» Матвей Сафонов. Ранее было известно об интересе к Сперцяну со стороны «Ювентуса».

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