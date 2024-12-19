Юран: Хочу, чтобы Сперцян уехал в Европу

Известный российский тренерсчитает, что лидеру «Краснодара»пора переезжать в европейский клуб.

«Я бы хотел, чтобы Сперцян уехал в Европу. Я его понимаю как игрока. Мотивация — определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошел вниз. Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей», — сказал Юран на «Матч ТВ».

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Недавно появилась информация об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны французского «ПСЖ», куда летом 2024 года перебрался его партнер по «Краснодару» Матвей Сафонов. Ранее было известно об интересе к Сперцяну со стороны «Ювентуса».