The Best: Винисиус — лучший игрок 2024 года

Закончилась церемония вручения премии The Best от ФИФА.

Лучшим игроком мира в 2024 году стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Помимо бразильца в качестве номинантов были: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ» / «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Напомним, что в 2024 году «Золотой мяч » получил испанец Родри из «Ман Сити». Винисус Жуниор был вторым.

В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл за «сливочных» 39 матчей, забил 24 года и сделал 11 ассистов.