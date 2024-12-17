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    The Best: Винисиус — лучший игрок 2024 года

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    Закончилась церемония вручения премии The Best от ФИФА.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Лучшим игроком мира в 2024 году стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

    Помимо бразильца в качестве номинантов были: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ» / «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

    Напомним, что в 2024 году «Золотой мяч » получил испанец Родри из «Ман Сити». Винисус Жуниор был вторым.

    В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл за «сливочных» 39 матчей, забил 24 года и сделал 11 ассистов.

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