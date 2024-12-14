Погба намекнул, что нашел новую команду

Бывший игрок «Ювентуса»опубликовал в своей социальной сети загадочное сообщение.

13 декабря француз разместил три смайлика: песочные часы, застегнутый рот на молнию и подмигивающий глаз, высунувший язык, без каких-либо других объяснений.

RMC пишет, что это знак будущего объявления о новом клубе. В конце ноября к Погба обратился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо и пригласил Поля в провансальский клуб.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом.