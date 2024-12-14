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    Погба намекнул, что нашел новую команду

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    Бывший игрок «Ювентуса» Поль Погба опубликовал в своей социальной сети загадочное сообщение.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    13 декабря француз разместил три смайлика: песочные часы, застегнутый рот на молнию и подмигивающий глаз, высунувший язык, без каких-либо других объяснений.

    RMC пишет, что это знак будущего объявления о новом клубе. В конце ноября к Погба обратился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо и пригласил Поля в провансальский клуб.

    29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

    1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом.

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