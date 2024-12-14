Погба намекнул, что нашел новую команду

Поль Погба Фото: globallookpress.com
13 декабря француз разместил три смайлика: песочные часы, застегнутый рот на молнию и подмигивающий глаз, высунувший язык, без каких-либо других объяснений.
RMC пишет, что это знак будущего объявления о новом клубе. В конце ноября к Погба обратился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо и пригласил Поля в провансальский клуб.
29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.
1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом.