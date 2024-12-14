«Майнц» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 14-го тура немецкой Бундеслиги.

«Майнц»: Центнер, Йенц, Белль, Кор, Каси, Сано, Амири, Мвене, Небель, Ли Джэ Сон, Буркардт.

«Бавария»: Перец, Лаймер, Дайер, Ким Мин Джэ, Геррейру, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Зане, Мюллер.

Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го декабря в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 13-и туров в немецкой Бундеслиге «Майнц» занимает 9-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции с 33 баллами.