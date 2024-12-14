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    «Майнц» — «Бавария»: стартовые составы на матч Бундеслиги

    «Майнц» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Майнца» и «Баварии» на матч 14-го тура немецкой Бундеслиги.

    Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии»
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    Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии»

    «Майнц»: Центнер, Йенц, Белль, Кор, Каси, Сано, Амири, Мвене, Небель, Ли Джэ Сон, Буркардт.

    «Бавария»: Перец, Лаймер, Дайер, Ким Мин Джэ, Геррейру, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Зане, Мюллер.

  • Смотреть онлайн матча «Майнц» — «Бавария» 14.12.2024. Прямая трансляция в 17:30
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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го декабря в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 13-и туров в немецкой Бундеслиге «Майнц» занимает 9-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции с 33 баллами.

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