14 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет против «Баварии». Начало игры — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком немецкой Бундеслиги.

Коллектив из Майнца смог набрать 19 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице.

«Карнавальники» смогли 23 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Майнц» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 4:3.

До этого же подопечные Бо Хенриксена переиграли «Хоффенхайм» (2:0), «Хольштайн» (3:0) и «Боруссию» (3:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также команда уже успела вылететь из Кубка Германии, уступив «Баварии» (0:4).

Не сыграют: в лазарете находятся Габриэль Видович и Нельсон Вайпер.

Состояние команды: «Майнц» является достаточно грозной силой и легко с этой командой в этом сезоне не бывает никому.

Думается, что «Майнцу» вполне по силам завершить сезон в верхней части таблицы и, возможно, даже зацепиться за еврокубковые места.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенцы, как и обычно, борются исключительно за чемпионский титул, и другого мнения быть не может.

Команда из Мюнхена сейчас имеет в своем активе 33 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице.

Мюнхенский коллектив смог забить целый 41 мяч, а в свои ворота пропустил только 10.

Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Хайденхайм» (4:2), но сыграли вничью с «Боруссией» (1:1).

Также «красные» вылетели из Кубка Германии, уступив «Байеру» (0:1).

В последней же игре «звезды юга» разгромили «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Мануэль Нойер, Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья и Гарри Кейн.

Состояние команды: для «Баварии» в Германии не существует другого места, кроме первого. После неудачи в прошлом сезоне подопечные Венсана Компани будут делать все, чтобы взять золотые медали в этом сезоне.

Пока что «Бавария» выглядит крайне уверенно, лидирует в турнирной таблице и опережает второй «Айнтрахт» на шесть очков. Также мюнхенцы должны выходить в плей-офф в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Майнц» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Бавария» проиграла только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

В последней очной игре 30 октября «Бавария» на выезде разгромила «Майнц» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.48. Ничья — в 4.60, победа «Майнца» — в 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Бавария» в хорошей форме, она сильнее своего соперника и должна уверенно побеждать.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.30.

Прогноз: команды в последнее время играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.