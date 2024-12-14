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    «Бавария» не испытает проблем в Майнце?!

    «Майнц» — «Бавария». Обе команды в отличной форме, на что ставить в их матче Бундеслиги 14 декабря? Ответ — в нашем прогнозе на футбол с кф. 2.30

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Бавария»
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    Джамал Мусиала — игрок «Баварии»
    14 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет против «Баварии». Начало игры — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2024 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком немецкой Бундеслиги.

    Коллектив из Майнца смог набрать 19 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице.

    Майнц — Бавария: коэффициенты букмекеров

    «Карнавальники» смогли 23 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Майнц» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 4:3.

    До этого же подопечные Бо Хенриксена переиграли «Хоффенхайм» (2:0), «Хольштайн» (3:0) и «Боруссию» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также команда уже успела вылететь из Кубка Германии, уступив «Баварии» (0:4).

    Не сыграют: в лазарете находятся Габриэль Видович и Нельсон Вайпер.

    Состояние команды: «Майнц» является достаточно грозной силой и легко с этой командой в этом сезоне не бывает никому.

    Думается, что «Майнцу» вполне по силам завершить сезон в верхней части таблицы и, возможно, даже зацепиться за еврокубковые места.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы, как и обычно, борются исключительно за чемпионский титул, и другого мнения быть не может.

    Команда из Мюнхена сейчас имеет в своем активе 33 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице.

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    • Мюнхенский коллектив смог забить целый 41 мяч, а в свои ворота пропустил только 10.

    Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Хайденхайм» (4:2), но сыграли вничью с «Боруссией» (1:1).

    Также «красные» вылетели из Кубка Германии, уступив «Байеру» (0:1).

    В последней же игре «звезды юга» разгромили «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Мануэль Нойер, Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья и Гарри Кейн.

    Состояние команды: для «Баварии» в Германии не существует другого места, кроме первого. После неудачи в прошлом сезоне подопечные Венсана Компани будут делать все, чтобы взять золотые медали в этом сезоне.

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    Пока что «Бавария» выглядит крайне уверенно, лидирует в турнирной таблице и опережает второй «Айнтрахт» на шесть очков. Также мюнхенцы должны выходить в плей-офф в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Бавария» проиграла только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре 30 октября «Бавария» на выезде разгромила «Майнц» со счетом 4:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.48. Ничья — в 4.60, победа «Майнца» — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Бавария» в хорошей форме, она сильнее своего соперника и должна уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: команды в последнее время играют достаточно результативно, поэтому ожидаем много голов в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

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    «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» не испытает проблем в Майнце?!
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