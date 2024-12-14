Поединок 14-го тура немецкой Бундеслиги междусостоится 14 декабря на «Мева Арена» в 17:30 по мск.

До 8 декабря дела «Майнца» в Бундеслиге шли неплохо. Команда выиграла 3 матча подряд. Удалось обыграть даже дортмундскую «Боруссию» 3:1. Однако все закончилось в Вольфсбурге. После победы над «Хоффенхаймом» 2:0, хозяева на выезде проиграли «волкам» в результативном поединке, завершившемся со счетом 3:4. Так что выше 19 очков «Майнц» пока что набрать не может. С этим результатом он занимает 9-е место.

После 13 матчей «Бавария» является лидером чемпионата с 33 очками в активе. Мюнхенцы имеют неплохое преимущество над идущим ниже «Айнтрахтом». Разрыв составляет 6 очков. В прошлом туре гости снова продлили свою беспроигрышную серию в Бундеслиге и обыграли «Хайденхайм» 4:2. К слову, в нынешнем сезоне чемпионата «Бавария» еще не проигрывала.

Единственной проблемой «Баварии» могут стать кадровые проблемы. Есть много травмированных, в числе которых и Харри Кейн.

Прогнозы и ставки

«Бавария» явно сильнее «Майнца» на голову или две. Так что коллектив из Мюнхена должен без проблем продолжить свой путь к чемпионству.

Букмекеры уверенны в успехе гостей. Они дают 6.40 на «Майнц» и 1.51 на «Баварию». Ставка на ничью принимается за 4.70.

На LiveSport.Ru смотрят в сторону «Баварии» с большим оптимизмом. От нее ждут голов и победы с уверенной форой. Посмотреть ставки на игру можно в прогнозе.

Прогноз от ИИ: «Майнц» избежит поражения, «Баварии» придется довольствоваться ничьей 2:2.

Где смотреть матч

Смотрите прямую трансляцию матча «Майнц» — «Бавария» и другие поединки 14-го тура немецкой Бундеслиги на сайте LiveCup.Run.

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