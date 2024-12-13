Родри признан лучшим игроком 2024 года по версии IFFHS, Винисиус — второй

Родри — полузащитник «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Топ-10 лучших футболистов 2024-го года по версии IFFHS:
- 1. Родри («Манчестер Сити») — 191 балл;
- 2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 166 баллов;
- 3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 62 балла;
- 4. Ламин Ямаль («Барселона») — 39 баллов;
- 5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 35 баллов;
- 6. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 35 баллов;
- 7. Тони Кроос («Реал» Мадрид) — 10 баллов;
- 8. Гарри Кейн («Бавария») — 9 баллов;
- 9. Лаутаро Мартинес («Интер») — 8 баллов;
- 10. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид/ПСЖ) — 7 баллов.
Родри также стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году, снова обойдя форварда «Реала» Винисиуса в голосовании. В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Сити» провел только 2 матча в АПЛ, игрок продолжает восстанавливаться после травмы.