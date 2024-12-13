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    Родри признан лучшим игроком 2024 года по версии IFFHS, Винисиус — второй

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 10-и лучших игроков 2024-го года.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    Топ-10 лучших футболистов 2024-го года по версии IFFHS:

    • 1. Родри («Манчестер Сити») — 191 балл;

    • 2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 166 баллов;

    • 3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 62 балла;

    • 4. Ламин Ямаль («Барселона») — 39 баллов;

    • 5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 35 баллов;

    • 6. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 35 баллов;

    • 7. Тони Кроос («Реал» Мадрид) — 10 баллов;

    • 8. Гарри Кейн («Бавария») — 9 баллов;

    • 9. Лаутаро Мартинес («Интер») — 8 баллов;

    • 10. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид/ПСЖ) — 7 баллов.

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    • Родри также стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году, снова обойдя форварда «Реала» Винисиуса в голосовании. В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Сити» провел только 2 матча в АПЛ, игрок продолжает восстанавливаться после травмы.

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