Родри признан лучшим игроком 2024 года по версии IFFHS, Винисиус — второй

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 10-и лучших игроков 2024-го года.

Топ-10 лучших футболистов 2024-го года по версии IFFHS:

1. Родри («Манчестер Сити») — 191 балл;

2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 166 баллов;

3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 62 балла;

4. Ламин Ямаль («Барселона») — 39 баллов;

5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 35 баллов;

6. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 35 баллов;

7. Тони Кроос («Реал» Мадрид) — 10 баллов;

8. Гарри Кейн («Бавария») — 9 баллов;

9. Лаутаро Мартинес («Интер») — 8 баллов;

10. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид/ПСЖ) — 7 баллов.

Родри также стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году, снова обойдя форварда «Реала» Винисиуса в голосовании. В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Сити» провел только 2 матча в АПЛ, игрок продолжает восстанавливаться после травмы.