«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Виктории», «Мальме» и «Галатасарай сыграли вничью

В матче шестого тура Лиги Европына выезде переиграл чешскуюсо счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Расмус Хейлунн, а за хозяев забил Матей Выдра.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Виктория П — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 1:0 Матей Выдра (48'), 1:1 Расмус Хёйлунн (62'), 1:2 Расмус Хёйлунн (88') Предупреждения: Маркус Рашфорд (45 + 1'), Маттейс де Лигт (81'), Нуссайр Мазрауи (90 + 2')

«Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и идет 5-м в турнирной таблице, «Виктория» (9) — 15-я.

Календарь и таблица Лиги Европы

В параллельной игре болгарский «Лудогорец» и нидерландский «Алкмар» сыграли вничью 2:2.

На голы Рубена ван Боммеля и Сейи Майкумы хозяева ответили точными ударами Ивайло Чочева и Квадво Дуа.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Лудогорец — АЗ Алкмар 2:2 Голы: 0:1 Рубен ван Боммел (13'), 0:2 Сеия Маикума (19'), 1:2 Ивайло Чочев (60'), 2:2 Квандво Дуа (63') Предупреждения: Ваутер Гус (48'), Пер Копмейнерс (49'), Давид Мёллер Вольфе (66'), Ивайло Чочев (84'), Педро Наресси (88')

У «Алкмара» теперь 8 очков и 16-е место, «Лудогорец» (3) — 31-й.

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В еще одной игре шведский «Мальме» и турецкий «Галатасарай» поделили очки — 2:2.

На голы Эрика Ботхейма и Серхио Пеньи гости ответили точными ударами Элиаса Йелерта и Юнуса Акгюна.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Мальмё — Галатасарай 2:2 Голы: 1:0 Эрик Ботхейм (24'), 1:1 Элиас Йелерт (43'), 1:2 Юнус Акгюн (56'), 2:2 Серхио Пенья (90 + 2') Предупреждения: Хуго Болин (32'), Сёрен Риекс (39'), Лукас Торрейра (53'), Metehan Baltaci (90 + 4')

После этой игры у «Галатасарая» стало 12 очков и четвертое место. В активе «Мальме» 4 балла и 30-я строчка.

И, наконец, греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Твенте» сыграли вничью.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Олимпиакос — Твенте 0:0 Предупреждения: Юри Регер (14'), Алек Ван Хооренбек (26'), Желсон Мартинш (45 + 3'), Сантьяго Эссе (72')

У «Олимпиакоса» 9 очков и 13-е место, у «Твенте» 4 балла и 28-я строчка.