ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Виктории», «Мальме» и «Галатасарай сыграли вничью

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Виктория Пльзень Лудогорец АЗ Алкмар Олимпиакос Твенте Мальмё Галатасарай
    В матче шестого тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл чешскую «Викторию» со счетом 2:1.

    Расмус Хейлунн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн

    В составе победителей дублем отметился Расмус Хейлунн, а за хозяев забил Матей Выдра.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Виктория П — Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: 1:0 Матей Выдра (48'), 1:1 Расмус Хёйлунн (62'), 1:2 Расмус Хёйлунн (88') Предупреждения: Маркус Рашфорд (45 + 1'), Маттейс де Лигт (81'), Нуссайр Мазрауи (90 + 2')

    «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и идет 5-м в турнирной таблице, «Виктория» (9) — 15-я.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельной игре болгарский «Лудогорец» и нидерландский «Алкмар» сыграли вничью 2:2.

    На голы Рубена ван Боммеля и Сейи Майкумы хозяева ответили точными ударами Ивайло Чочева и Квадво Дуа.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Лудогорец — АЗ Алкмар 2:2
    Голы: 0:1 Рубен ван Боммел (13'), 0:2 Сеия Маикума (19'), 1:2 Ивайло Чочев (60'), 2:2 Квандво Дуа (63') Предупреждения: Ваутер Гус (48'), Пер Копмейнерс (49'), Давид Мёллер Вольфе (66'), Ивайло Чочев (84'), Педро Наресси (88')

    У «Алкмара» теперь 8 очков и 16-е место, «Лудогорец» (3) — 31-й.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    В еще одной игре шведский «Мальме» и турецкий «Галатасарай» поделили очки — 2:2.

    На голы Эрика Ботхейма и Серхио Пеньи гости ответили точными ударами Элиаса Йелерта и Юнуса Акгюна.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Мальмё — Галатасарай 2:2
    Голы: 1:0 Эрик Ботхейм (24'), 1:1 Элиас Йелерт (43'), 1:2 Юнус Акгюн (56'), 2:2 Серхио Пенья (90 + 2') Предупреждения: Хуго Болин (32'), Сёрен Риекс (39'), Лукас Торрейра (53'), Metehan Baltaci (90 + 4')

    После этой игры у «Галатасарая» стало 12 очков и четвертое место. В активе «Мальме» 4 балла и 30-я строчка.

    И, наконец, греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Твенте» сыграли вничью.

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Олимпиакос — Твенте 0:0
    Предупреждения: Юри Регер (14'), Алек Ван Хооренбек (26'), Желсон Мартинш (45 + 3'), Сантьяго Эссе (72')

    У «Олимпиакоса» 9 очков и 13-е место, у «Твенте» 4 балла и 28-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торино» удачно сыграет с «Эмполи», «Вальядолид» и «Валенсия» не порадуют результативностью
  • Экспресс дня 13 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.83
    •
  • Андреева и Наэф снова проведут больше 20 геймов?
  • Наэф — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры