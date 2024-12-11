Канчельскис: Смешно говорить о мимолетных успехах «Спартака», крики о чемпионстве уже надоели

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о шансахвыиграть чемпионат России под руководством

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

«Опять мы наступаем на те же самые грабли (смеется). Надо смотреть [в таблицу] в конце сезона. "Спартак" выигрывает две игры, и у болельщиков начинается эйфория. Что же это за люди такие? А в итоге всегда чемпионат заканчивает пятым‑шестым. Как это можно?

Просто смешно говорить о мимолетных успехах "Спартака", уже надоедают крики о чемпионстве. Да, последние матчи сыграли хорошо, молодцы. Здорово отыграли, забили много, красавцы. Но можно было бы что‑то говорить, если "Спартак" шел бы первым, но он третий. Думаю, закончат они, как обычно, на четвертом месте. После чего у них все буду виноваты.

"Локомотив" же тоже выдал хороший отрезок в этом сезоне, шел на первом месте, отлично играл до перерыва на матчи сборных. Потом несколько игр проиграли, откатились. Так что "Спартак" рано записывает себя в чемпионы.

Посмотрим, как пройдет зимнее трансферное окно для "Спартака", отладятся ли процессы. Многое будет зависеть от зимних сборов, как и где будут тренироваться, с кем проводить товарищеские матчи. Не важно, как начнешь чемпионат, важно — как закончишь», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».