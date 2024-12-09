Семин: У «Зенита» были проблемы, но они разберутся

Экс-наставник «Локомотива»высказался об игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ. Команда занимает 2-е место в таблице.

«У каждой команды бывают определенные проблемы. У "Зенита" были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи.

В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 18 туров набрал 39 очков. Клуб располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ.