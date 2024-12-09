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    Семин: У «Зенита» были проблемы, но они разберутся

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ. Команда занимает 2-е место в таблице.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «У каждой команды бывают определенные проблемы. У "Зенита" были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи.

    В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», — сказал Семин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров набрал 39 очков. Клуб располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ.

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