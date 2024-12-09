Агент Мудрика: Он уникальный игрок с большими амбициями

, агент форварда лондонского «Челси», высказался о будущем футболиста. Он отметил, что такой игрок может привлечь внимание многих клубов.

«Он уникальный игрок с большим талантом и амбициями. Для него жизненно важно получать удовольствие от игры, жизненно важно чувствовать, что ему доверяют. Я абсолютно уверен, что он покажет все свои лучшие футбольные качества. Конечно, такие игроки, как Миша, всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов.

Он из футболистов, которые благодаря своим игровым качествам могут повлиять на результат матча. Он чувствует игру, умеет брать на себя ответственность, быстро принимает решение. Но на данный момент у него контракт с "Челси" и все его мысли о том, как стать игроком основного состава», — приводит слова Шаблия Evening Standard.

В Лиге конференций-2024/25 Мудрик в шести играх забил 3 мяча и сделал три голевые передачи.