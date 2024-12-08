Московское «Динамо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Динамо» Москва: Лунёв, Маричал, Бальбуэна, Фернандес, Лаксальт, Карраскаль, Кутицкий, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Руденко, Садыгов.
Прогноз на матч «Динамо» — «Химки» доступен по ссылке.
«Динамо» идет 5-м в таблице РПЛ. У клуба 32 очка за 17 матчей.
«Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке.