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    Московское «Динамо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ

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    8 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ. Сыграют друг с другом московское «Динамо» и подмосковные «Химки». Встреча состоится в Москве.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Команды рассудит арбитр Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    «Динамо» Москва: Лунёв, Маричал, Бальбуэна, Фернандес, Лаксальт, Карраскаль, Кутицкий, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

    «Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Руденко, Садыгов.

    Прогноз на матч «Динамо» — «Химки» доступен по ссылке.

    «Динамо» идет 5-м в таблице РПЛ. У клуба 32 очка за 17 матчей.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке.

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